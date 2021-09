Aldi investeert 1,5 miljard in uitbreiding in Verenigd Koninkrijk

De Duitse budgetsupermarktketen Aldi gaat de komende twee jaar 1,5 miljard euro steken in uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk. Van het geld wordt de logistieke infrastructuur verder uitgebreid met een nieuw distributiecentrum in het midden van het land en komen er honderd nieuwe winkels bij. De winkels moeten komend jaar al 2000 nieuwe banen opleveren. Een deel van het geld gaat ook naar investeringen in technologie. Er zou elke week een nieuwe winkel moeten openen.

Door het ontbreken van een webshop daalde de omzet van Aldi in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar licht naar bijna 288 miljoen pond, omgerekend bijna 337 miljoen euro. Tijdens de pandemie, toen winkels moesten sluiten, bestelden veel meer mensen hun boodschappen online. Aldi sloot toen wel een deal met maaltijdbezorger Deliveroo om toch te kunnen bezorgen en begon een ophaalservice in de winkels.

Evengoed investeert het bedrijf nu in stenen winkels. “Ongeveer 88 procent van de Britse consumenten wil in winkels winkelen. Er bestaat geen twijfel over dat stenen de focus van onze business zijn”, zei Giles Hurtley, topman voor Aldi in het land. Volgens Hurley staat Aldi er wat betreft de huidige problemen in de logistieke keten die door de pandemie zijn ontstaan beter voor dan concurrenten.

Aldi is op dit moment met een marktaandeel van acht procent de op vijf na grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft 920 winkels met zo’n 7000 werknemers.