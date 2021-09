Beijing: vrijlating Huawei-bestuurder diplomatieke overwinning

China ziet de vrijlating van Huawei-bestuurder Meng Wanzhou als een diplomatieke overwinning. Dat blijkt uit een verklaring van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. De Chinese president Xi Jinping zou volgens het ministerie hebben aangestuurd op de vrijlating.

Over het feit dat China tegelijkertijd twee Canadezen heeft vrijgelaten, zei de woordvoerster van het ministerie dat “die twee zaken niets met elkaar te maken hebben”. China zette deze twee Canadezen kort na de aanhouding van Meng vast, op verdenking van spionage. Critici in de Verenigde Staten en Canada vinden dat er sprake is van “gijzelingsdiplomatie”, omdat zowel China als de Verenigde Staten en Canada burgers van elkaar vasthouden en die inzetten bij onderhandelingen met elkaar.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft geen verklaring gegeven over de vrijlatingen van Meng en de Canadezen. Meng is de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei en werd in 2018 in Canada gearresteerd. Ze was bijna drie jaar in afwachting van een eventuele uitlevering aan de VS, die haar wilden vervolgen voor fraude en samenzwering.

De Huawei-topvrouw legde vrijdag een verklaring af waarin zij toegeeft dat ze de bank HSBC heeft misleid over de handelscontacten tussen Huawei en een bedrijf uit Iran, waartegen de VS sancties hadden ingesteld. De verklaring is onderdeel van de deal met de Amerikaanse justitie. Daarmee kwamen de aanklachten tegen haar te vervallen en mocht ze Canada verlaten.

De deal komt twee weken na een telefoongesprek tussen Biden en Xi. Dat gesprek ging over het besluit van Beijing om het onderwerp klimaatverandering te koppelen aan andere onderwerpen waaronder de vrijlating van Meng, het opheffen van sancties en het afschaffen van strafheffingen. China wilde dat de VS de eerste stap zouden zetten om de banden aan te halen en stelde voor om elkaar “halverwege te ontmoeten”.