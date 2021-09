Bundesbank: sterke groei Duitse economie in derde kwartaal

De economie van Duitsland zal in het derde kwartaal van het jaar een sterke groei laten zien. Volgens beleidsmakers van de Duitse centrale bank profiteert de grootste economie van Europa van het afbouwen van de coronabeperkingen, waarbij het herstel steeds krachtiger wordt, zo valt op te maken uit een maandbericht van de Bundesbank. Het niveau van voor de crisis zal deze zomer nog niet zijn gehaald.

Uit het rapport komt naar voren dat de nieuwe Duitse regering een economie erft die de afgelopen maanden aan kracht heeft gewonnen. De Duitse economie kende in de eerste maanden van het jaar nog een krimp als gevolg van de coronamaatregelen. In het eerste kwartaal was sprake van een daling van het bruto binnenlands product met 2 procent. Daarna zette het herstel in met een groei van 1,6 procent een kwartaal later.

De economen van de Bundesbank merken nu op dat het herstel in een sneller tempo doorzet. “Vooral de particuliere consumptie en de dienstverlening hebben een sterke impuls gekregen doordat coronamaatregelen werden versoepeld en nu grotendeels zijn opgeheven”, zo klinkt het. In de Duitse industrie is wel sprake van tekorten aan materialen en problemen met de bevoorrading. Daarmee zal de economie in het derde kwartaal nog niet op het niveau van voor de crisis, dus het slotkwartaal van 2019 uitkomen, aldus de economen.

De uitkomst van de coalitievorming in Duitsland na de verkiezingen dit weekend blijft nog open. De sociaaldemocratische SPD kwam als winnaar uit de bus en zet in op een regering met de liberale FDP en milieupartij De Groenen. Leiders uit het bedrijfsleven hebben grote partijen opgeroepen om politieke onzekerheid te vermijden en zo snel mogelijk een nieuwe coalitie te vormen.