China neemt maatregelen om stroomvoorziening te garanderen

In China worden maatregelen genomen om de stroomlevering aan huishoudens te garanderen en stroomstoringen te voorkomen. In grote delen van het land is sprake van een stroomtekort. De problemen met de stroomtoevoer in het land zijn het gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit, in combinatie met stijgende prijzen voor steenkool en gas en de strengere regels die Beijing oplegt om de uitstoot te verminderen.

Staatsnutsbedrijf State Grid Corporation of China, de grootste stroomdistributeur van China, zegt “alles in het werk te stellen” om de stroomvoorziening te garanderen. Zo wordt de distributie van stroom uit het hele netwerk versterkt. Ook zal het bedrijf kijken naar waar het meer stroom vandaan kan halen. Verder wordt het toezicht op het elektriciteitsverbruik verbeterd en worden de behoeften van huishoudens beter in kaart gebracht.

Verschillende bedrijven in met name de belangrijke industriĆ«le regio’s in het oosten en zuiden van het land worden door de tekorten geraakt. Ondertussen kampen steeds meer huishoudens met problemen, ook in andere regio’s in het land.