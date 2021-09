Elektrisch zustermerk Volvo Cars naar beurs New York

Polestar, het elektrische zustermerk van de Zweedse automaker Volvo Cars, krijgt een notering aan de aandelenbeurs in New York. Daarbij wordt een prijskaartje aan Polestar gehangen van 20 miljard dollar, omgerekend 17 miljard euro.

De beursgang aan de technologiebeurs Nasdaq verloopt via een fusie met de lege beurshuls Gores Guggenheim. Dat is een zogeheten special purpose acquisition company, oftewel ‘spac’. Een fusie met een spac is de laatste tijd een veelgebruikte methode bij beursgangen. Gores Guggenheim brengt daarbij 800 miljoen dollar in bij Polestar en institutionele beleggers dragen 250 miljoen dollar bij. De naam van de nieuwe beursgenoteerde onderneming wordt dan Polestar Automotive.

Polestar maakt onderdeel uit van het Chinese Zhejiang Geely, wat ook het moederbedrijf is van Volvo Cars. Het merk heeft al modellen op de markt gebracht. Polestar wil de opbrengst van de beursgang gebruiken om verdere groei te financieren. Het bedrijf wil volgend jaar een elektrische SUV uitbrengen.