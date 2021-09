Oliefondsen in trek op gemengde beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met wisselende koersuitslagen geopend. Oliegerelateerde fondsen waren duidelijk in trek bij beleggers op Wall Street dankzij de stijgende olieprijzen. In de technologiesector waren juist verliezen te zien.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een winst van 0,4 procent op 34.923 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4439 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,1 procent op 14.883 punten.

Grote olie- en gasmaatschappijen als Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Marathon Oil, Occidental Petroleum en Apache tekenden plussen tot 5,3 procent op. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 75,29 dollar en Brentolie werd 1,7 procent duurder op 79,44 dollar per vat. De oliedienstverleners Halliburton, Schlumberger en Transocean gingen tot 3,5 procent vooruit. Machinebouwer Caterpillar, die veel producten levert aan de grondstoffensector, klom 1,3 procent.

In de financiƫle sector waren eveneens plussen te zien. Zo stegen de grote banken JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs en Wells Fargo tot 2,4 procent. Bij de techfondsen op Wall Street gingen de zaken minder, met minnen voor zwaarwegende bedrijven als Amazon, Apple, Microsoft, Facebook en Google-moeder Alphabet tot 2 procent.

De lege beurshuls Gores Guggenheim boekte een winst van 3,4 procent. Polestar, het elektrische zustermerk van de Zweedse automaker Volvo Cars, krijgt een notering in New York via een fusie met Gores Guggenheim. Daarbij wordt een prijskaartje aan Polestar gehangen van 20 miljard dollar.

Acceleron Pharma stond ook in de belangstelling met een plus van 4,4 procent. Volgens persbureau Bloomberg is het farmaciebedrijf in gesprek over een overname door een grotere branchegenoot. Mogelijk gaat het om Bristol-Myers Squibb, dat al een groot belang Acceleron bezit.

Elektronicaverkoper Best Buy tekende een winst van 2,5 procent op. Analisten van zakenbank Piper Sandler lieten zich positief uit over het winkelbedrijf. Kabelaar Altice USA daalde bijna 4 procent na een adviesverlaging door Credit Suisse.