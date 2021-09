Toerismebranche vreest kwart minder buitenlandse gasten

De Nederlandse toerismebranche vreest dat dit jaar nog slechter zal uitpakken dan 2020, toen de wereldwijde uitbraak van het coronavirus internationale reizen een halt toeriep. Het aantal buitenlandse toeristen en zakelijke reizigers valt in 2021 ruim een kwart lager uit dan vorig jaar, raamt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Het duurt waarschijnlijk nog ruim twee jaar tot de branche volledig is hersteld van de pandemie.

De organisatie die Nederland als vakantie- en reisbestemming promoot, rekent dit jaar op 5,4 miljoen buitenlandse toeristen. Dat zijn er 26 procent minder dan in 2020. Ten opzichte van 2019 gaat het om een daling van bijna driekwart (73 procent).

“Het beeld is vrij dramatisch, naar het zich laat aanzien nog erger dan vorig jaar”, zegt algemeen directeur Jos Vranken. “Je ziet dat macro-economen in de media het beeld schetsen dat de economie is hersteld. Dat is een juiste constatering, maar onder de motorkap zie je grote verschillen tussen sectoren. Dan is de bezoekerseconomie nog niet hersteld.”

De nieuwe ramingen zijn veel pessimistischer dan aan het begin van dit jaar. Het coronavirus laaide in 2021 telkens op, waardoor vakantiereizen vanuit Europese landen naar Nederland lange tijd moeilijk waren.

Ook na de invoering van het EU-brede coronapaspoort houdt de Nederlandse toerismebranche last van de pandemie. Reizigers van buiten de Europese Unie die niet volledig zijn gevaccineerd hebben nog steeds te maken met een inreisverbod, tenzij hun land op een lijst met veilig geachte naties staat. Op die lijst ontbreken de Verenigde Staten, volgens Vranken het op drie na grootste herkomstland van buitenlandse bezoekers van Nederland.

Een lichtpuntje is het binnenlands toerisme. Onder Nederlanders was een vakantie in eigen land populair, mede doordat de telkens wisselende coronaregels over de grens voor onzekerheid zorgden. Het aantal binnenlandse verblijven in hotels, campings, bungalowparken of andere vakantiebestemmingen stijgt met 30 procent ten opzichte van 2020. Maar dit was lang niet genoeg om het verlies aan buitenlandse toeristen te compenseren.

Het zal tot 2024 duren voordat de cijfers van voor de pandemie worden gehaald. Een groot pijnpunt is het gemis aan zakelijk reizigers. “Internationale congressen en vergaderingen kunnen nu weer een beetje, maar het is een markt met een lange doorlooptijd. Als er vandaag een aanvraag is, duurt het vaak twee tot vier jaar tot het congres”, aldus Vranken, die voorrekent dat deze reizigers tot wel vijf keer zo veel besteden als een binnenlandse toerist.