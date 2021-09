VNO-NCW: kansen in Duitsland als nieuwe regering gaat investeren

Voor Nederlandse bedrijven liggen er “aanzienlijke kansen” in Duitsland als de nieuwe Duitse regering komende jaren de investeringen doet die noodzakelijk zijn. Dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit hoe die nieuwe regering er precies uit komt te zien, laat ondernemersorganisatie VNO-NCW weten in een eerste reactie op de Duitse verkiezingen.

“Ongeacht welke coalitie er komt, is het duidelijk welke belangrijke thema‚Äôs er de komende jaren moeten worden aangepakt in Duitsland”, zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen in een verklaring. “Zo zijn forse investeringen in de Duitse (digitale) infrastructuur en de energietransitie noodzakelijk. Hier liggen aanzienlijke kansen voor Nederlandse bedrijven, ook voor onze mkb-ondernemers die nog niet actief zijn over de grens.”

De lobby voor het Nederlandse bedrijfsleven vindt het daarnaast belangrijk dat Nederland en Duitsland hun goede handelsbetrekkingen voortzetten. Ook zouden beide landen moeten blijven werken aan een sterke Europese Unie.

Duitsland geldt al jaren als de belangrijkste handelspartner van Nederland. In 2019 kwam de onderlinge handel uit op 193 miljard euro, becijfert de ondernemersorganisatie. Dit jaar lijkt een nieuw record in de maak. In de eerste zes maanden van dit jaar werd volgens VNO-NCW het hoogste handelsvolume ooit behaald. Dit ging om meer dan 97 miljard euro.