Ondernemingsraad PostNL naar rechter om vergoedingen bezorgers

De ondernemingsraad van PostNL heeft de directie van het postbedrijf voor de rechter gedaagd. Het medezeggenschapsorgaan vindt dat duizenden postbezorgers nog recht hebben op bepaalde vergoedingen. Maar PostNL is het daar niet mee eens en is van mening dat de kwestie eigenlijk thuishoort in het cao-overleg met vakbonden.

De zaak dient donderdag bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Volgens een woordvoerster van het postbedrijf houdt het geschil verband met veranderingen en besparing die PostNL heeft doorgevoerd na de fusie met Sandd. De samensmelting zorgde voor veel veranderingen binnen op de organisatie. Zo kregen postbezorgers ook te maken met nieuwe roosters.

“Bij alle veranderingen zijn we tot nu toe met de ondernemingsraad tot goede oplossingen gekomen. Helaas heeft de ondernemingsraad in dit geval gekozen voor de juridische route”, bevestigt de zegsvrouw van PostNL na een bericht hierover van Het Financiële Dagblad. De zakenkrant schrijft dat het gaat om claim van 5 miljoen euro op jaarbasis, maar daarover wil PostNL zelf niks kwijt.

PostNL en Sandd zijn nu al meer dan anderhalf jaar één bedrijf. Over de fusie is nog veel juridisch gesteggel. Daarbij gaat het er ook om of de fusie überhaupt wel mag. De overheid gaf eerder onder voorwaarden toestemming voor het samengaan van de twee. Maar na klachten van concurrerende postbedrijven ging de rechter daar in eerste aanleg niet in mee en vernietigde dit besluit. Daarop ging de Staat in hoger beroep.