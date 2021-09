Air France-KLM kan grote order verdelen tussen Boeing en Airbus

Luchtvaartconcern Air France-KLM is in vergevorderde onderhandelingen met de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing over een grote order. Volgens topman Ben Smith van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie kan die order verdeeld worden tussen de twee fabrikanten.

Air France-KLM wil een order plaatsen voor maximaal 160 nieuwe toestellen voor de middellange afstand. Volgens Smith gaat het dan om een vaste bestelling van tachtig vliegtuigen plus opties op nog eens zestig tot tachtig extra vliegtuigen. De vliegtuigen zijn bestemd voor KLM en dochterbedrijf Transavia. Daarbij wordt gekeken naar de Boeing 737 MAX en de Airbus A320neo.

Smith zei dat binnen enkele maanden een besluit kan worden genomen. Een verdeling van de bestelling is daarbij een optie. De toestellen moeten de bestaande 737’s in de vloot van KLM en Transavia gaan vervangen.