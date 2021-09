Ajax sluit coronaseizoen 2020-2021 af met verlies van 8,1 miljoen

Voetbalclub Ajax heeft het seizoen 2020-2021 afgesloten met een verlies van 8,1 miljoen euro, terwijl een seizoen eerder nog een winst van bijna 21 miljoen euro was behaald. Volgens de Amsterdammers heeft de coronacrisis een grote impact gehad op de resultaten. Zo werd het merendeel van de wedstrijden afgewerkt zonder publiek. Dat zorgde er onder meer voor dat de omzet in het boekjaar dat liep tot en met juni flink lager uitviel. Ook in het huidige boekjaar waarschuwen de Amsterdammers dat het resultaat negatief kan uitpakken.

Om voor de verloren inkomsten te compenseren deed Ajax een beroep op de NOW-subsidieregeling van de overheid. In totaal ging het om een bedrag van 10,7 miljoen euro dat Ajax aan loonsubsidie ontving. De club benadrukt dat de steun louter bedoeld was voor personeel. Voor de spelers is geen aanvraag gedaan.

De omzet van Ajax daalde in het coronaseizoen met dik 37 miljoen euro tot iets meer dan 125 miljoen euro. Het gros van de inkomsten haalde Ajax uit de premies die het kreeg voor de deelname aan de Champions League en andere voetbalinkomsten. Die waren goed voor 47,9 miljoen euro. Dat was een jaar eerder bijna 90 miljoen euro. Vooral het gemis van het publiek en inkomsten uit de skyboxen werd gevoeld. Verder stegen de opbrengsten uit tv-rechten tot 11,7 miljoen euro. Merchandise was goed voor 21,6 miljoen euro. Ook dit was meer dan in het voorgaande seizoen.

Met de verkoop van spelers verdiende Ajax vorig seizoen 86 miljoen euro. De club verkocht onder anderen middenvelder Donny van der Beek, Sergiño Dest, Hakim Ziyech, Lassina Traoré en Sven Botman. Aan de andere kant trok Ajax de portemonnee voor de overname van Sébastien Haller, Davy Klaassen, Mohammed Kudus en Sean Klaiber. De in- en uitgaande transfers leverden Ajax per saldo 25,6 miljoen euro op.

Ajax waarschuwt dat de coronacrisis ook haar impact heeft op het lopende seizoen. Zo leverden de verkopen van spelers afgelopen zomer minder op dan voorzien, wat zal doorwerken op de financiële resultaten. Mogelijk dat transfers halverwege het seizoen nog wat verlichting kunnen brengen. Daarnaast zouden de cijfers van Ajax ook opgepoetst kunnen worden met sportieve successen. Dan is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat Ajax ver komt in de lucratieve Champions League.