Chipbedrijf ASMI straalt op Damrak, sectorgenoot ASML levert in

ASM International was woensdag de uitblinker in de AEX-index in Amsterdam met een winst van bijna 4 procent. De chiptoeleverancier profiteerde van positieve analistenrapporten in een reactie op de beleggersdag van dinsdag. Daarnaast speelde mee dat het fonds wat herstel toonde na de dip een dag eerder, toen de hogere rentes techbedrijven onder druk zette. Chipmachinemaker ASML ging dinsdag ook onderuit, maar wist niet te herstellen van die dip na een strategie-update.

ASML hield woensdag zijn beleggersdag. Het bedrijf uit Veldhoven verwacht door de grote vraag naar chips en zijn machines om die te maken in 2025 een omzet die kan uitkomen op wel 30 miljard euro. Eerder werd gerekend op een omzet tot 24 miljard euro. Ook voor de jaren na 2025 voorziet het bedrijf “significante groeikansen”. Verder wil ASML zijn aandeelhouders belonen met een hoger dividend en de inkoop van eigen aandelen. De nieuwe doelen van het bedrijf lagen min of meer in lijn met de verwachtingen, al hadden beleggers duidelijk op meer gehoopt. Het aandeel verloor 2,6 procent.

BE Semiconductor Industries, het derde grote bedrijf uit de chipsector in de AEX, zette de neergang van een dag eerder eveneens voort. Het aandeel speelde nog eens 2 procent kwijt, na de min van dik 5 procent een dag eerder.

De AEX-index sloot, mede door het verlies van zwaargewicht ASML maar 0,3 procent hoger op 775,84 punten. De MidKap steeg ook 0,4 procent tot 1067,52 punten. Elders in Europa was het sentiment positiever. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,2 procent.

In de MidKap stond Intertrust bovenaan met een winst van 3,4 procent. De activistische investeerder Harbor Spring Capital wil dat de financieel dienstverlener meer doet dan alleen eigen aandelen inkopen om aandeelhouderswaarde te creƫren. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was de sterkste daler, met een verlies van 3,5 procent. Het concern maakte bekend in vergevorderde onderhandelingen te zijn met vliegtuigbouwers Airbus en Boeing over een grote order.

CM.com steeg bij de kleinere bedrijven 0,8 procent. Het mobiele betaal- en communicatieplatform maakte bekend Jacques van den Broek, topman van uitzender Randstad, als commissaris te hebben benoemd. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 75,45 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 79,08 dollar per vat. De euro was 1,1613 dollar waard, tegen 1,1682 dollar een dag eerder.