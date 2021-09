Miljoenenboete voor Samsung om beïnvloeding prijzen tv’s

Elektronica- en techconcern Samsung heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete van ruim 39 miljoen euro gekregen. Volgens de toezichthouder maakte het Zuid-Koreaanse bedrijf zich tussen 2013 en 2018 schuldig aan de beïnvloeding van de prijzen die winkels voor Samsung-televisies rekenden, waardoor klanten duurder uit waren. Samsung struinde stelselmatig het onlineaanbod van zijn tv’s af en zette webwinkels onder druk om de prijzen te verhogen, en dat mag volgens de ACM niet.

Bij onderzoek stuitte de ACM op ongeoorloofde praktijken van Samsung bij zeven winkeliers die televisies van het merk aanboden in hun webshop. Als de verkoopprijzen lager waren dan Samsung wilde, stuurde het bedrijf de verkopers berichten dat de prijs omhoog moest. Dit presenteerden medewerkers als advies, maar volgens de marktautoriteit ging het helemaal niet om vrijblijvende boodschappen. Daarnaast greep Samsung ook in als winkeliers klaagden over concurrenten die tv’s van het merk voor minder in de verkoop deden. Uit WhatsApp- en e-mailverkeer maakte de ACM op dat Samsung die bewuste winkeliers vervolgens ook aansprak op te lage prijzen.

Winkeliers moeten zelf hun prijzen bepalen, benadrukt de ACM, maar dat was hier duidelijk niet het geval. “De gedragingen van Samsung verstoorden de concurrentie op detailhandelsniveau en leidden tot hogere prijzen voor consumenten”, verklaart bestuursvoorzitter Martijn Snoep. Het bedrijf informeerde winkeliers namelijk over en weer, zodat zij wisten dat ze de prijs voor Samsung-tv’s konden verhogen zonder zich uit de markt te prijzen. Door te snelle prijsdalingen van de flatscreens tegen te gaan beschermde Samsung de eigen marges en die van winkeliers.

Samsung laat in een schriftelijke reactie weten teleurgesteld te zijn over het besluit van de ACM en kondigt juridische stappen aan om de boete aan te vechten. Het bedrijf vindt dat zijn Benelux-dochter zich aan alle mededingingsregels heeft gehouden. Een woordvoerder wilde niet verder uitweiden over de zaak.

De ACM kwam op de verboden handelspraktijken door klachten van winkeliers. De toezichthouder heeft besloten de winkeliers die meededen aan de prijsbeïnvloeding niet te beboeten. Samsung stuurde als “spin in het web” de afstemming van de verkoopprijzen namelijk sterk aan, legt een woordvoerster uit. “Maar het laat wel zien dat retailers moeten oppassen, dat ze ook iets kunnen weigeren.” De ACM heeft geen aanwijzingen dat Samsung nog steeds prijsafspraken maakt.