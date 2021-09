Nieuw distributiecentrum bij Schiphol regelt straks eigen stroom

Bij het Schiphol Trade Park in Hoofddorp komt een distributiecentrum dat geheel zelfvoorzienend wordt in zijn energiebehoefte. Logistiek vastgoedontwikkelaar Intospace en energie-infrastructuurspecialist Joulz zeggen dat het nieuwe centrum door middel van zonnepanelen straks zelfs meer energie zal opwekken dan dat het verbruikt. Met de overproductie kunnen dan honderden woningen van stroom worden voorzien.

Volgens de partijen is het elektriciteitsnet in Nederland in de afgelopen jaren heel vol geraakt door de fors gestegen energievraag van veel bedrijven. Daardoor is het heel lastig om voldoende stroom geleverd te krijgen voor een nieuw distributiecentrum.

Er wordt de laatste tijd vaker aan gedacht om een nieuw pand dan maar helemaal zelfvoorzienend te maken. Het idee is dus niet helemaal nieuw, maar kan door de energietransitie wel erg populair worden. Joulz denkt dat het op deze manier bouwen een trend gaat worden.

De eerste palen van het nieuwe distributiecentrum zijn eind juni al de grond ingegaan. Zo’n 22.000 zonnepanelen zorgen straks voor de eigen duurzame stroomvoorziening. Ook zal er gebruik worden gemaakt van batterijopslag om de energiezekerheid te regelen. De oplevering van het gebouw is naar verwachting begin april komend jaar. Welk bedrijf het tienduizenden vierkante meters grote distributiecentrum gaat gebruiken, is nog niet bekendgemaakt.