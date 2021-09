Ontwikkelaar therapie voor mensen met dwarslaesie wil naar beurs

Medisch technologiebedrijf Onward wil binnenkort naar de beurs in Amsterdam. Die onderneming, met hoofdvestiging in Eindhoven, heeft een behandeling ontwikkeld voor mensen met een dwarslaesie. Die hoopt het bedrijf in 2023 in de Europese Unie en de Verenigde Staten op de markt te kunnen brengen.

Met gerichte geprogrammeerde elektrische stimulatie van het ruggenmerg is het volgens Onward mogelijk om mensen met een dwarslaesie “functioneel” te laten herstellen. Dit gebeurt met twee zogeheten platformen, waarvan er een onderhuids wordt aangebracht. De methode kan mogelijk ook helpen bij andere aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en een beroerte, denkt Onward.

Via de gang naar de beurs hoopt het bedrijf, dat tevens kantoor houdt in het Zwitserse Lausanne, extra investeerders te vinden. De opbrengst van de beursgang zal onder meer worden gebruikt voor de financiering van verder onderzoek. Dat is nodig om de verder benodigde goedkeuringen te krijgen van toezichthouders.

Onward denkt niet alleen aan een beursgang in Amsterdam, maar wil die stap tegelijkertijd ook zetten in Brussel. Wanneer dit precies gebeurt, is nog niet bekend. Ook is nog niet naar buiten gebracht hoeveel geld het bedrijf denkt op te halen.

De grootste huidige aandeelhouders, waaronder investeerders als INKEF Capital en Wellington Partners, hebben al aangeven dat ze aandelen zullen kopen. Ook hebben zich al nieuwe investeerders gemeld, zoals verzekeraars AXA en Belfius Insurance. Zij willen eveneens stukken kopen en dan voor een langere termijn investeerder blijven.