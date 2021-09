Duitse inflatie voor het eerst in 28 jaar boven de 4 procent

De Duitse inflatie is in september voor het eerst in 28 jaar boven de 4 procent uitgekomen. Dat blijkt uit een eerste raming van het Duitse federale statistiekbureau. De geldontwaarding op jaarbasis kwam uit op 4,1 procent.

De forse toename van de inflatie werd onder meer veroorzaakt door een wisseling in het btw-tarief. Vorig jaar werd de btw vanwege de coronacrisis tijdelijk verlaagd. Dat de tarieven nu weer normaal zijn, werkt onder andere door in de prijzen voor kleding en vrijetijdsbesteding. Daarnaast lopen de energieprijzen op. De verstoringen in de toeleveringsketen en de hogere grondstofprijzen zorgen ook voor prijsdruk.

Kenners verwachten dat de inflatie tegen het einde van het jaar tot 5 procent kan oplopen. Los van de eenmalige effecten kan de inflatie volgend jaar ook vele maanden boven het door de Europese Centrale Bank (ECB) gewenste niveau van 2 procent uitkomen.

De inflatie is een gevoelig politiek onderwerp in Duitsland. Veel Duitsers hebben het ook nog steeds over de hyperinflatie in het land een eeuw geleden. De laatste keer dat er een inflatie van de grootste economie van de eurozone boven de 4 procent uitkwam was in december 1993, toen sprake was van een niveau van 4,3 procent.