H&M ziet winst meer dan verdubbelen na versoepelingen lockdowns

De winst van modewinkelketen H&M is in het afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Het Zweedse concern had minder last van winkelsluitingen wegens corona. Ook gingen gingen er minder kledingstukken afgeprijsd over de toonbank, verklaart topvrouw Helena Helmersson de betere resultaten.

De winst voor belastingen steeg met 158 procent tot bijna 6,1 miljard Zweedse kroon, omgerekend 598 miljoen euro. Die werd geboekt op een omzet van 55,6 miljard kroon, wat gecorrigeerd voor wisselkoersen een stijging is van 14 procent.

Aan het begin van het derde kwartaal, dat bij H&M van juni tot en met augustus loopt, waren nog 180 van de bijna 5000 winkels van het modeconcern gesloten. Nu zijn nog circa 50 winkels dicht. Ondanks dat shoppen in de winkelstraat weer in veel landen weer mogelijk was, bleven ook de verkopen via de webshops met 22 procent stijgen.

H&M wil aandeelhouders ook laten meedelen in de winst, een stap die ze sinds 2019 niet hebben genomen. Binnenkort legt de keten hun een voorstel voor om omgerekend ruim 1 miljard euro aan dividend uit te keren. Na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus keerde H&M geen winst uit om voldoende kapitaal achter de hand te houden voor de crisis, maar nu zijn de zaken genoeg verbeterd voor dividenduitkeringen.

Helmersson waarschuwt wel dat de pandemie nog altijd voor problemen zorgt. Ze spreekt onder andere van “vertragingen” die te maken hebben met corona. Eerder werd duidelijk dat bijvoorbeeld sportkledingconcern Nike last had van problemen in Vietnam, waar fabrieken moesten sluiten die produceerden voor het merk.