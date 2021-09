WOZ-waardes van woningen bereiken hoogste stand ooit

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen bereikte begin 2021 de hoogste stand ooit, namelijk 290.000 euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze indicatie van de waarde van huizen is belangrijk voor huizenbezitters, onder meer omdat de hoogte van een aantal belastingen hierop wordt gebaseerd.

Gemeenten stellen jaarlijks de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van elke woning in Nederland vast door te kijken naar de huizenprijzen van een jaar eerder. Daardoor gaat deze waarde met een jaar vertraging omhoog als de huizenprijzen stijgen. Op 1 januari 2021 steeg deze waarde met 7 procent vergeleken met een jaar eerder.

De huizenprijzen braken dit en vorig jaar record op record. Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen ligt het dus voor de hand dat de gemiddelde WOZ-waarde ook de komende jaren blijft stijgen.

Woningbezitters moeten vaak meer belasting betalen als de WOZ-waarde omhooggaat. Dat komt omdat gemeenten de onroerendezaakbelasting (ozb) en soms ook de rioolheffing hierop baseren. Ook sommige andere belastingen kunnen worden vastgesteld op basis van de WOZ-waarde, zoals de schenkbelasting en erfbelasting. Aan de andere kant kan de hypotheekrente soms omlaag na een stijging van de WOZ-waarde en wordt het bovendien makkelijker om een huis te verkopen, zo schrijft de Vereniging Eigen Huis op haar website.

In de gemeente Oldambt is de gemiddelde WOZ-waarde relatief het meest gestegen, met 12,4 procent. Van de grote steden steeg deze waarde het meest in Rotterdam (11,4 procent). In Amsterdam groeide de WOZ-waarde slechts met 1,2 procent, na jaren van bovengemiddelde stijgingen.

In Bloemendaal is de gemiddelde WOZ-waarde met 778.000 euro het hoogst en in Pekela is deze met 148.000 euro het laagst. In de Randstad en Noord-Brabant zijn deze waardes het hoogst, in Friesland en Groningen het laagst.