Budgetsupermarkt ALDI test kassaloze winkel in Utrecht

Supermarktketen ALDI test volgend jaar een supermarkt zonder kassa in Utrecht. In de winkel worden boodschappen straks automatisch afgerekend met behulp van een speciale app en sensoren die registreren welke artikelen de klant in de winkelwagen legt.

Jan Oostvogels, de directeur van de discounter in Nederland, zegt “zeer blij en vereerd” te zijn dat het nieuwe filiaal op de hoek van de Utrechtse Oudegracht en de Lange Viestraat als testlocatie is aangewezen binnen de Europese groep van bedrijven van ALDI Nord. Volgens hem is dat vooral te danken aan de “hoge digitaliseringsgraad” van Nederland.

De betreffende winkel, die begin volgend jaar wordt geopend, is ruim 500 vierkante meter groot. Het systeem maakt volgens ALDI geen gebruik van gezichtsherkenning of bijvoorbeeld scans van ogen of vingerafdrukken. De keten benadrukt dat alleen de bewegingen die de klant en het artikel maken, worden gevolgd.

Onlangs werd al bekend dat ALDI in Londen experimenteert met een kassaloze winkel. Daar is het niet ALDI Nord dat aan de weg timmert, maar ALDI Süd. In Nederland opende Albert Heijn twee jaar geleden al eens zo’n robotsupermarkt. Deze hypermoderne AH to go was gevestigd in een soort container op het plein voor Schiphol Plaza. Het ging om een paar maanden durende proef. Tot een permanente kassaloze Albert Heijn heeft het experiment tot nu toe niet geleid. In de Verenigde Staten heeft Amazon wel al tientallen kassaloze winkels, die daar Amazon Go heten.