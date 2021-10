Burgerinitiatief Mei Li Vos komt met obligaties voor HEMA-fans

Een ‘stukje HEMA’ kopen wordt toch niet mogelijk. Maar mensen die de winkelketen een warm hart toedragen, kunnen binnenkort wel geld uitlenen aan het oer-Hollandse merk. De Stichting HENA komt daarvoor met speciale obligaties waar je rente op krijgt. De hoogte van de rente hangt dan af van de omzet van HEMA.

Dat heeft PvdA-senator Mei Li Vos laten weten aan het ANP. Zij was een van de initiatiefnemers achter het burgerinitiatief KoopdeHEMA, dat vorig jaar nog probeerde HEMA over te nemen. Later bleek dat niet nodig toen HEMA werd ingelijfd door Jumbo-familie Van Eerd en investeerder Parcom. Sindsdien zoekt het Eerste Kamerlid met de Stichting HENA naar andere manieren om de door het initiatief verzamelde burgers toch bij HEMA te betrekken.

HEMA zelf gaf in februari al aan het idee interessant te vinden, maar toen moest er nog veel worden uitgewerkt. Na gesprekken met de winkelketen werd al snel duidelijk dat een stukje HEMA kopen geen optie was, vertelt Vos. Dat zou neerkomen op het verwerven van certificaten van aandelen, maar HEMA heeft net twee nieuwe eigenaren gekregen, legt ze uit. Met een obligatie financier je HEMA indirect, en dat kan volgens haar wel.

Hoeveel zogeheten HEMAatjes er straks precies beschikbaar komen, moet nog worden afgesproken met HEMA. Vos hoopt hierover volgende maand meer te kunnen melden. Ze benadrukt dat het nieuwe financiĆ«le product nadrukkelijk niet is bedoeld voor echte beleggers, maar meer voor ‘HEMA-fans’ of bijvoorbeeld gezinnen met kinderen die het een leuk idee vinden. “Mensen kunnen al meedoen vanaf 10 euro en je mag maximaal 1000 euro inleggen. Rijk zal je er dus niet mee worden”, weet Vos nu al.