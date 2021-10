Draijer kondigt vertrek als topman Rabobank aan

Wiebe Draijer, topman van Rabobank, stapt in oktober volgend jaar op als hoogste leidinggevende van het financiële concern. Per 1 oktober 2022 loopt zijn tweede termijn als voorzitter van de groepsdirectie af en hij wil zich niet beschikbaar stellen voor een derde termijn. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen.

Draijer trad in 2014 toe tot de raad van bestuur van de bank. Daarvoor was hij voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, het overlegorgaan van vakbonden en werkgevers dat symbool staat voor het Nederlandse poldermodel.

De als werktuigbouwkundige opgeleide Draijer nam de leiding over na een roerige periode bij Rabobank. Krap een jaar voor zijn aantreden moest de toenmalige topman Piet Moerland vervroegd vertrekken wegens het Liborschandaal, waarbij medewerkers van de bank meededen aan manipulatie van de rentetarieven die banken bij elkaar in rekening brengen. De kwestie kostte Rabo honderden miljoenen euro’s aan boetes. Een belangrijke taak voor Draijer was om de reputatie van Rabobank op te vijzelen.

Voor Marjan Trompetter, voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank, is het nog te vroeg om terug te blikken omdat Draijer nog een jaar als topman te gaan heeft. “Echter, een woord van dank voor Wiebe zijn toewijding, inzet en betrokkenheid is nu al zeer op zijn plaats”, stelt ze in een reactie. “De tijdige aankondiging van Wiebe geeft ons ruim de tijd om een waardig opvolger te vinden.”