Google gaat toch geen bankrekeningen aanbieden via Google Pay

Google schort zijn plannen op om mensen direct bankrekeningen te laten openen vanuit betaalapp Google Pay. Het Amerikaanse bedrijf denkt dat het bij nader inzien toch beter is om zich te richten op het leveren van digitale ondersteuning voor banken en andere financiële dienstverleners, in plaats van zelf ook deze diensten te gaan aanbieden.

De speciale Plex-rekeningen zouden in eerste instantie in Noord-Amerika aangeboden worden. Dat wilde Google doen met partners als Citigroup en Bank of Montreal. Google Pay bestaat al sinds 2015. Het mobiele betalingssysteem heette aanvankelijk Android Pay en heeft inmiddels circa 150 miljoen gebruikers in ongeveer dertig landen.

De beslissing om niet door te gaan met Plex is vooral een tegenvaller voor Citigroup, dat de samenwerking met Google had aangeprezen als bewijs van zijn vermogen om digitale partnerschappen aan te gaan met grote technologiebedrijven. De bank wilde de technologie die het maakte voor de samenwerking met Google ook gebruiken in deals met andere bedrijven. Citigroup zegt nu evenwel de keuze van Google te respecteren. Daarbij zou de bank ernaar uitkijken om andere mogelijkheden te vinden om samen te werken.