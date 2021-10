IATA: coronaverlies luchtvaartsector groter dan gedacht

De verliezen van de wereldwijde luchtvaartsector door de coronacrisis komen waarschijnlijk hoger uit dan eerder ingeschat. Dat staat in nieuwe ramingen van de internationale brancheorganisatie IATA. Wel denkt de sector dat de verliezen volgend jaar flink zullen teruglopen, nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd en het luchtverkeer tussen veel bestemmingen weer op gang komt.

Voor dit jaar rekent IATA nu op een totale verliespost van bijna 52 miljard dollar, omgerekend zo’n 45 miljard euro. Bij de vorige raming in april werd nog uitgegaan van een tekort van zo’n 48 miljard dollar. IATA heeft ook zijn inschatting voor de verliezen van vorig jaar naar boven bijgesteld. Bij nader inzien gaat het om bijna 138 miljard dollar, waar eerder nog sprake was van dik 126 miljard dollar verlies.

Voor 2022 is het beeld beduidend minder somber. IATA denkt dat de branche over de gehele linie volgend jaar iets minder dan 12 miljard dollar verlies in de boeken zal zetten. “We zijn het diepste punt van de crisis gepasseerd”, zei IATA-topman Wilie Walsh tijdens de jaarvergadering van de brancheorganisatie. Volgens hem is er nog altijd sprake van “serieuze problemen”. Maar de weg naar herstel zou ook in zicht komen. Vooral voor de Noord-Amerikaanse markt is de prognose positief. Daar kunnen luchtvaartmaatschappijen volgend jaar waarschijnlijk weer winst maken.

Ondanks dat het beeld volgend jaar waarschijnlijk verbetert, dringt IATA bij overheden nog steeds aan op verlenging van steunmaatregelen voor de luchtvaart. De organisatie wijst erop dat er verspreid over de wereld nog steeds beperkingen gelden voor vliegreizen. Ook vindt de luchtvaartsector dat vaccins beschikbaar zouden moeten zijn voor iedereen die ze wil.