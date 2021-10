Qatar laat vier nieuwe tankers voor vervoer aardgas bouwen

Qatar heeft een bestelling geplaatst bij een Chinese scheepsbouwer voor vier nieuwe tankers voor het vervoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Qatar wil daarmee inspelen op de sterke vraag naar zijn aardgas. De Golfstaat is ’s werelds grootste exporteur van lng.

De order van staatsbedrijf Qatar Petroleum heeft een waarde van omgerekend 655 miljoen euro. De vier lng-tankers worden gebouwd door Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group. Het is voor het eerst dat Qatar Petroleum lng-tankers in China laat bouwen. Qatar is bezig de productie van gas sterk op te voeren en trekt daar tientallen miljarden voor uit.

De vraag naar lng neemt de komende jaren naar verwachting sterk toe omdat landen overstappen op gas en afscheid nemen van meer vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie en steenkool. In Europa zijn de gasprijzen naar records gestegen.

De energieminister van Qatar zei onlangs dat de vraag naar gas enorm is en dat niet altijd aan de vraag kan worden voldaan. Met behulp van de nieuwe schepen moet meer gas aan klanten geleverd gaan worden.