Automaker Stellantis gooit fabriek in Wenen dicht om chiptekort

Autoconcern Stellantis gooit een fabriek in Wenen voor de rest van het jaar dicht als gevolg van de aanhoudende chiptekorten. Het Amerikaans-Europese bedrijf dat ontstond na de fusie van Peugeot-moeder PSA en Fiat Chrysler, zal de productie in de fabriek per 18 oktober staken. De productie wordt pas op 2 januari hervat. Voor de 460 man personeel wordt arbeidstijdverkorting aangevraagd.

Het tekort aan halfgeleiders, een essentieel onderdeel van de elektronische systemen van auto’s, zorgt over de hele wereld voor productieproblemen. In sommige gevallen leidden de tekorten tot ontslag voor medewerkers voor wie geen werk meer is. De auto-industrie concurreert voor de vitale chips met de fabrikanten van computers en smartphones.

Dat de problemen de autoproductie raken werd eerder al duidelijk uit cijfers van onder andere de Duitse auto-industrie. In september werden minder dan 200.000 auto’s verkocht. Dat betekende de slechtste verkoopcijfers in 30 jaar. In het Verenigd Koninkrijk is de situatie niet veel beter. De Britse autoproductie zakte vorige maand met meer dan een derde weg tot het laagste niveau sinds 1998.