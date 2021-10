Biden zoekt steun voor omvangrijk investeringsplan

De Amerikaanse president Joe Biden is afgereisd naar ‘swing state’ Michigan om een brug te slaan tussen verschillende kampen in zijn Democratische partij die al dan niet akkoord zijn met het omvangrijke investeringsplan. Biden wil 1,2 biljoen dollar uitgeven aan infrastructuur en sociale projecten, maar hij krijgt het plan maar niet door het Congres.

Omdat het hem in Washington niet lukt om de strijdende partijen op een lijn te krijgen, reisde de president het land in. Later op dinsdag zal hij in Howell een toespraak houden in een vakbondsopleidingscentrum. Hij zal naar verwachting ook een ontmoeting hebben met congreslid Elissa Slotkin. Zij is een van de Democraten die zich verzet tegen de omvang en de snelheid van de plannen die momenteel worden besproken.

Voordat hij Washington verliet, hield Biden ook een virtuele bijeenkomst met een groep andere Democraten. Op maandag deed hij hetzelfde met een groep die de meer linkse vleugel van de partij vertegenwoordigt.

De Democraten hebben maar een krappe meerderheid in een Congres dat bestaat uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Een handjevol leden kan daarbij al initiatieven van de president tegenhouden. Voor Biden begint de tijd echter te dringen om belangrijke wetten aan te nemen. Binnenkort zal de aandacht zich richten op de tussentijdse verkiezingen voor het Congres volgend jaar. De vraag is of de Democraten daarbij de controle zullen houden.