Koersval AEX door inflatievrees en zwakke Duitse fabrieksorders

De Amsterdamse AEX-index ging woensdag hard omlaag, na het sterke herstel een dag eerder. Een flinke daling van de Duitse fabrieksorders wakkerde de zorgen over de toeleveringsproblemen in de industrie aan. De inflatiezorgen bleven eveneens boven de markten hangen door de aanhoudende sterke stijging van de prijzen van olie en gas. Daarnaast werd uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,9 procent in het rood op 756,90 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 1042,22 punten. De graadmeters in Londen en Parijs zakten tot 1,3 procent. De DAX in Frankfurt verloor 1,4 procent. De Duitse fabrieksorders namen in augustus met 7,7 procent af, na een toename van 4,9 procent in juli.

Alle 25 AEX-bedrijven verloren terrein. De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi, die dinsdag nog een flink herstel lieten zien, stonden nu weer onderaan met minnen tot 3,1 procent. Ook techinvesteerder Prosus en fintechbedrijf Adyen verloren meer dan 2 procent. In de MidKap sloot laadpalenmaker Alfen de rij met een verlies van 4 procent. ABN AMRO ging aan kop met een winst van 1,2 procent.

In Parijs zakte autoconcern Stellantis dik 2 procent. Het fusiebedrijf van Peugeot-moeder PSA en Fiat Chrysler sluit een fabriek in Wenen voor de rest van het jaar als gevolg van de aanhoudende chiptekorten. Het tekort aan halfgeleiders, een essentieel onderdeel van de elektronische systemen van auto’s, zorgt over de hele wereld voor productieproblemen. Daimler verloor 1,4 procent in Frankfurt. De Duitse eigenaar van Mercedes-Benz kan vanwege de aanhoudende chiptekorten in veel auto’s niet de complete technische uitrusting installeren.

Tesco steeg 5 procent in Londen. Het Britse supermarktconcern schroefde zijn winstverwachting op na een sterke eerste jaarhelft. Ook gaat het bedrijf voor 500 miljoen pond, omgerekend zo’n 588 miljoen euro, aan eigen aandelen inkopen. TUI daalde 1,3 procent. Het Duitse reisconcern gaat voor 1,1 miljard euro aan nieuwe aandelen uitgeven om geld op te halen om de schuld te verlagen. Het bedrijf ziet het reisverkeer wel sterk aantrekken nu de beperkingen tegen het coronavirus veelal zijn opgeheven.

De euro was 1,1574 dollar waard tegen 1,1607 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 79,47 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 83,22 dollar per vat.