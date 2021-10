Fintechbedrijf Klarna wil Nederlandse spaarders lokken

Betalingsdienstverlener Klarna gaat in Nederland spaarrekeningen aanbieden. Met hogere spaarrentes dan de grootbanken hoopt het van oorsprong Zweedse bedrijf consumenten te verleiden hun geld bij zijn bankdivisie te stallen.

Klarna is in Nederland vooral bekend van de app waarmee je online producten kunt bestellen om ze pas later te betalen. Daarnaast biedt het fintechbedrijf diensten om direct online te betalen, maar in Nederland komen daar nu spaarrekeningen bij.

Het concern biedt op spaarrekeningen 0,16 rente per jaar. Op depositorekeningen, waar je spaargeld voor een langere periode vastzet, biedt Klarna een maximale rente van 0,89 procent per jaar. Voor die vergoeding moet je het geld wel voor een periode van vier jaar onaangeroerd laten.

Nederland is na Duitsland het tweede land buiten de Zweedse thuismarkt waar Klarna spaarders probeert te lokken. Dat doet het bedrijf via de Nederlandse tak van het fintechbedrijf Raisin, dat als digitaal loket zal functioneren voor de spaarrekeningen.

Eelco Habets, die leiding geeft over Raisin in Nederland, vindt dat Nederlanders en Duitsers qua spaargedrag veel op elkaar lijken. In beide landen blijven consumenten doorsparen, ondanks de lage of soms zelfs negatieve rentes die banken rekenen.