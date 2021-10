H&M maakt van Amsterdam proeftuin met verhuur en tweedehandsjes

Modewinkelketen H&M gaat experimenteren met nieuwe diensten in zijn winkels in Amsterdam. Het Zweedse concern hoopt met het verhuren van kleding en een winkel voor tweedehandskleding in te spelen op behoeften die in de hoofdstad zouden leven. Daarmee is Amsterdam een proeftuin voor stadsgerichte “winkelervaringen” die H&M-winkels in tijden van onlineshoppen een nieuwe functie moeten geven.

Winkelketens zien zich door de opkomst van onlineshoppen gedwongen om de rol van hun ‘stenen’ locaties te heroverwegen. Vaak komen retailbedrijven uit op winkels waar klanten naast het kopen van producten ook iets te beleven hebben.

De vernieuwde strategie voor Amsterdam kwam er volgens H&M na uitgebreid onderzoek naar de lokale behoeftes. Zo opent de keten in Amsterdam-Noord, een buurt met relatief veel studenten, een tweedehandswinkel waar klanten gebruikte kleding kunnen kopen en verkopen. Een filiaal in de Kalverstraat gaat kledingstukken verhuren voor bijvoorbeeld feesten of de kerstperiode. Ook zullen in Amsterdamse winkels producten van lokale merken te vinden zijn.

Een woordvoerster zegt dat Amsterdam de eerste stad is waarvoor H&M de winkelstrategie tot op stadsdeelniveau heeft uitgestippeld. De bedoeling is om ook in andere Europese steden meer in te spelen op de lokale wensen, maar dat het resultaat heel anders kan zijn dan in Nederland. “De behoeften in Berlijn zijn misschien heel anders. Het wordt geen copy paste.”