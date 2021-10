Industrieconcern VDL deels plat door cyberaanval

Industrieconcern VDL is getroffen door een cyberaanval. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat de computerkraak de algemene bedrijfsvoering van het bedrijf raakt. Op diverse locaties kan niet of maar gedeeltelijk geproduceerd worden.

De woordvoerder kan nog niet veel meer zeggen over de kwestie en de impact. “Sommige activiteiten kunnen doorgaan, sommige niet”, zo klinkt het.

Onder de vlag van VDL vallen 105 bedrijven. Het is volgens de woordvoerder nog te vroeg om te zeggen welke bedrijven door de cyberaanval geraakt zijn en welke niet. Ook is niet duidelijk of en hoeveel personeel naar huis kan omdat er niet gewerkt kan worden.

Verdeeld over negentien landen werken ruim 15.000 medewerkers voor VDL. Het bedrijf is actief op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van toeleveringen, bussen en eindproducten. Ook zet VDL bij VDL Nedcar in het Limburgse Born personenauto’s in elkaar. De VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier divisies: Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en Eindproducten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 4,7 miljard euro.