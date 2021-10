NVM: prijsgekte op woningmarkt houdt aan, aanbod daalt sterk

De prijzen voor koopwoningen blijven onverminderd hard stijgen, meldt makelaarsvereniging NVM in zijn kwartaalrapportage. Voor een bestaande woning werd in het derde kwartaal gemiddeld 19 procent meer betaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De prijs van een nieuwbouwwoning steeg op jaarbasis met 14 procent. Verder daalde het woningaanbod in een jaar tijd met 44 procent.

De gemiddelde verkoopprijs voor een bestaande woning steeg de voorbije maanden naar 419.000 euro. Voor een nieuwbouwwoning moet in doorsnee 455.000 euro worden betaald. De NVM merkt verder op dat het aantal verkochte woningen in Nederland opnieuw is afgenomen. In totaal werden 32.000 huizen verkocht. Dat betekende op jaarbasis een daling met 29 procent en het laagste aantal in zes jaar tijd. Aan het einde van het kwartaal stonden 16.500 woningen te koop. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de metingen in 1995.

Volgens de NVM neemt de ontevredenheid bij woningzoekenden verder toe. Zeker ook omdat bij het bieden op een huis, de vraagprijs ruimschoots overboden wordt. Circa 80 procent van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. NVM-voorman Onno Hoes spreekt dan ook van “geen fleurig beeld”. De gekte op de huizenmarkt wordt volgens de makelaars onder andere veroorzaakt door de extreem lage hypotheekrente. Daarnaast zijn de spaartegoeden van particulieren groter dan ooit en ontwikkelt de economie zich sterk. Volgens de NVM geeft dat huizenkopers het vertrouwen om “bewust” de hoofdprijs te bieden om andere kopers af te troeven.

Hoes legt uit dat het voor verkopers van huizen gunstig kan zijn om de overwaarde nu te gelde te maken. Maar om daarna een geschikte woning te vinden, blijkt een hele opgave. Het zorgt ervoor dat mensen wel twee keer nadenken voordat ze hun huis te koop zetten. Dat belemmert volgens Hoes de doorstroming, niet alleen op de koopmarkt, maar ook tussen huur en koop. Het maakt ook de tweedeling in de samenleving tussen woningbezitters en woningzoekers groter.

De gemiddelde vraagprijs van alle woningen die nu te koop staan, dus nog niet verkocht zijn, komt uit op gemiddeld 480.000 euro. Dat betekende een stijging ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 met 6,4 procent. Daarmee is hier wel sprake van een afvlakking. Dit percentage lag lang boven de 10 procent. Gemiddeld staat een huis 45 dagen te koop. Dat is ruim een maand korter dan een jaar eerder.

Verder verkochten NVM-makelaars in het derde kwartaal bijna 8000 nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Dat betekende een daling met 15 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal nieuwbouwwoningen dat op de markt kwam nam met 28 procent af tot 7400 woningen.