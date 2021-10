Opluchting op beurzen over mogelijke deal schuldenplafond VS

Beleggers op de Europese beurzen reageerden donderdag opgelucht op berichten dat de Democraten en Republikeinen in Washington steeds dichterbij een akkoord lijken te komen over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. De ruzie over het schuldenplafond zorgde deze week samen met de inflatievrees voor wilde koersbewegingen op de beurzen, waarbij zware verliezen werden opgevolgd door stevige winsten. De Republikeinen hebben nu een voorstel gedaan om het schuldenplafond tot in december te verhogen.

Daarnaast werd uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) en de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten, die later op de dag bekend worden gemaakt. Ook wordt gewacht op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent in de plus op 770,26 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1035,73 punten. De graadmeters in Londen en Parijs wonnen tot 1,2 procent. De DAX in Frankfurt steeg 1,2 procent, ondanks een flinke afname van de Duitse industriële productie in augustus. Woensdag bleek al dat de Duitse industrie kampt met materiaaltekorten en langere levertijden en veel minder nieuwe orders heeft ontvangen.

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het groen. Techinvesteerder Prosus profiteerde van een sterk herstel in de techsector en ging aan kop in de AEX, met een winst van dik 3 procent. Ook de industriële bedrijven, die veel gas verbruiken om hun producten te maken, toonden herstel dankzij de stabilisatie van de sterk gestegen gasprijzen. Staalmaker ArcelorMittal won 2,4 procent en verffabrikant AkzoNobel klom 1,5 procent.

Shell won 0,2 procent. Het olie- en gasconcern raamt de impact van orkaan Ida in de Golf van Mexico op zo’n 400 miljoen dollar. Die orkaan trof in augustus het zuiden van de Verenigde Staten. Een groot deel van de olieproductie in de Golf van Mexico kwam daardoor tijdelijk stil te liggen.

De producent van elektrische bussen en laadsystemen Ebusco liet weten in de komende weken naar de Amsterdamse beurs te willen gaan. De Brabantse onderneming hoopt met de beursgang zo’n 300 miljoen euro op te halen.

De euro was 1,1568 dollar waard tegen 1,1535 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 76,46 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 80,60 dollar per vat.