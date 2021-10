ACM onderzoekt systemen voor opslag van warmte en koude

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoek laten doen naar technische problemen met de opslag van warmte en koude, de zogeheten WKO-systemen. Daarmee kunnen woningen verwarmd en gekoeld worden. De toezichthouder heeft klachten ontvangen van bewoners dat de systemen niet goed werken. Zo krijgen mensen soms te heet of te koud water in de douche en kan een ruimte niet verwarmd worden als de temperatuur onder het vriespunt zakt.

Ook zeggen bewoners geen compensatie te krijgen voor storingen. De waakhond zegt regelmatig overleg te hebben met consumenten die al langer problemen hebben met systemen aangelegd tussen 2005 en 2010.

De ACM wil met het onderzoek in kaart brengen hoeveel warmte-koude-opslagsystemen er in Nederland zijn, welke technische problemen er kunnen ontstaan en wat oplossingen kunnen zijn. Leveranciers zouden daarbij niet alleen problemen moeten oplossen, maar ook voorkomen. Dat draagt volgens de toezichthouder ook bij aan een “beter draagvlak voor de rol van warmte in de energietransitie”.

De ACM doet ook nog regulier onderzoek naar energieleveranciers en hun vergunningen voor het mogen leveren van gas en stroom. Door de stijgende energieprijzen van de afgelopen weken heeft de ACM de deadline waarop gegevens binnen moeten zijn vervroegd, zodat deze meegenomen kunnen worden in onderzoek, laat een woordvoerder weten. “De stijgende prijzen zijn een reden voor extra alertheid op leveringszekerheid”, aldus de woordvoerder. Over het reguliere toezicht op die vergunningen doet de ACM geen uitspraken.