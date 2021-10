Chinese ontwikkelaars zien omzet dalen door crisis Evergrande

De omzet van Chinese vastgoedontwikkelaars is in september ingestort door de crisis bij Evergrande. Dat wankelende Chinese vastgoedconcern miste afbetalingen op schulden en kon leveranciers niet meer betalen. Evergrande heeft een enorme schuldenlast. Er wordt gevreesd voor een domino-effect van faillissementen als het bedrijf omvalt.

Grote Chinese ontwikkelaars zagen hun omzet vorige maand op jaarbasis dalen met 36 procent. De neerwaartse trend werd al in juli ingezet.

De Amerikaanse minister voor Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft China gemaand “verantwoord” om te springen met de crisis bij Evergrande. Volgens hem kan die ook verregaande gevolgen hebben voor de rest van de wereld. Daarmee neemt de druk op de Chinese overheid verder toe om met een oplossing te komen.

Eerder deze week werd bekend dat ook andere bedrijven in de Chinese vastgoedsector kampen met schuldenproblematiek. Vastgoedontwikkelaars Fantasia Holdings en Sinic misten deadlines voor het afbetalen van schulden.

Bij Evergrande is waarschijnlijk een deal in de maak om kapitaal op te halen. Branchegenoot Hopson Development wil volgens Chinese media voor 4,3 miljard euro een belang van 51 procent nemen in de vastgoedtak van het bedrijf.