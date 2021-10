Duitse export daalt voor het eerst in 1,5 jaar

De Duitse export is in augustus voor het eerst sinds april 2020 gedaald. Door problemen in de logistiek en door tekorten aan grondstoffen in fabrieken daalde de export van de grootste economie van Europa met 1,2 procent ten opzichte van juli, aldus cijfers van het Duitse federale statistiekbureau.

“Problemen in de wereldwijde toeleveringsketens, hoge logistieke kosten en onopgeloste handelsconflicten hebben enorme gevolgen voor de export”, zegt de topman van de Duitse industrielobby BDI, Joachim Lang. Eerder deze week werden ook al cijfers gepubliceerd over het lagere aantal industriĆ«le orders en een dalende productie in de Duitse industrie.

De waarde van de Duitse goederenexport in augustus steeg wel met ruim 14 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, toen de coronacrisis de productie hinderde. In vergelijking met februari 2020, toen er nog geen pandemie was, is de export volgens voorlopige cijfers met 0,5 procent gestegen.

Vooral de Duitse machinebouw en autosector worden getroffen door de materiaaltekorten. Er is een gebrek aan halfgeleiders, hout en kunststoffen. Ook achterstanden in havens en een tekort aan containercapaciteit belemmeren de export.