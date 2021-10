VDL NedCar hoopt volgende week donderdag productie te hervatten

Autofabriek VDL NedCar in het Limburgse Born hoopt volgende week donderdag de productie weer te kunnen hervatten. Dat meldt een woordvoerder van industrieconcern VDL na berichtgeving door De Limburger. Vanwege een grote cyberaanval bij VDL is de productie bij NedCar donderdag en vrijdag stilgevallen.

De zegsman zegt dat het “fantastisch” zou zijn als donderdag de band bij NedCar weer gaat rollen. Vanwege de chiptekorten was er voor maandag, dinsdag en woensdag toch al geen productie gepland bij NedCar, laat hij weten. De reguliere productie stond gepland voor donderdag en vrijdag. Er is volgens de zegsman nog steeds geen zicht op de aard van de cyberaanval. Hij wilde ook niet zeggen of er losgeld is geĆ«ist door de hackers. “Er is niks veranderd ten opzichte van donderdag.” VDL doet nog onderzoek.

Door de hack werden de onlinesystemen uitgeschakeld waardoor het voor medewerkers bijvoorbeeld niet mogelijk was om e-mails te sturen. En omdat veel processen verregaand zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd, troffen de problemen ook de productie. Veel medewerkers uit de productie werden dan ook naar huis gestuurd. Alle 105 VDL-ondernemingen hebben hinder ondervonden van de computerkraak.

Voor VDL werken ruim 15.000 medewerkers in negentien landen. De VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier divisies: Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en Eindproducten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 4,7 miljard euro.