Begin kwartaalcijferseizoen op aandelenbeurzen

Het cijferseizoen gaat deze week weer beginnen op de aandelenbeurzen. De aandacht van beleggers zal daarbij vooral uitgaan naar de prestaties van de grote Amerikaanse banken in het derde kwartaal en de verwachtingen voor de komende tijd. Op de beurs in Amsterdam staan resultaten gepland van verschillende bedrijven, waaronder omzetcijfers van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Daarnaast blijft de energiesector in de schijnwerpers staan, door de sterk stijgende prijzen voor olie en gas.

De banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo en Morgan Stanley openen de boeken over de afgelopen periode. Ook luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines en de grote vermogensbeheerder BlackRock komen met kwartaalpublicaties.

In Amsterdam gaat de belangstelling behalve naar Just Eat Takeaway ook uit naar cijfers van navigatiedienstverlener TomTom, uitbater van snellaadstations Fastned, chipbedrijf RoodMicrotec, toeleverancier aan apotheken Fagron en beddenverkoper Beter Bed. Het Franse luxebedrijf LVMH meldt eveneens kwartaalgegevens.

De macro-economische agenda is vrij goed gevuld. Zo komen er verschillende economische cijfers uit het Verenigd Koninkrijk, China, de Verenigde Staten en de eurozone. Het gaat onder meer om inflatie, handel en consumentenvertrouwen. In Duitsland wordt informatie gemeld over het beleggersvertrouwen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt met economische vooruitzichten.

De energiemarkt houdt de gemoederen flink bezig. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg vrijdag nog voor het eerst sinds 2014 even boven de 80 dollar. Door de grote vraag naar olie vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis en het beperkte aanbod worden de prijzen aangejaagd. Ook de gasprijzen zitten sterk in de lift. Oliekartel OPEC en het Internationaal Energie Agentschap (IEA) brengen deze week rapporten naar buiten.

De handel op de beurzen liet vorige week een grillig verloop zien door onzekerheid over de inflatie en het schuldenplafond in de VS. Vrijdag kwam ook het Amerikaanse banenrapport naar buiten, dat veel zwakker uitviel dan verwacht. Dat zorgde weer voor onzekerheid over het monetair beleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde vrijdag 0,7 procent lager op 772,05 punten. De markten elders in Europa lieten een wisselend beeld zien. Wall Street ging met kleine koersverliezen het weekend in.