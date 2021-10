Consumentenbond: reisaanbieders waarschuwen niet voor risico’s

Aanbieders van pakketreizen waarschuwen klanten niet over de financiële risico’s bij vakanties naar gebieden waarvoor vanwege corona op het moment van boeken een oranje-reisadvies geldt. Volgens de Consumentenbond ontduiken de reisorganisaties hiermee hun wettelijke zorg- en informatieplicht, meldt de bond op basis van een steekproef bij reisorganisaties.

Het kabinet raadt niet noodzakelijke reizen naar oranje gebieden af. Dat betekent dat reizigers bij oranje-bestemmingen zelf moeten betalen voor eventuele repatriëring of annulering, maar dat is bij veel vakantiegangers niet bekend.

De bond onderzocht ANWB Reizen, Corendon, Expedia Travel, KLM Holidays (AirTrade), Prijsvrij, Sunweb, The Travel Club, Tix.nl, TUI en Dé VakantierDiscounter. Alleen KLM Holidays wijst klanten actief op het risico van reizen naar een door corona oranje verklaard gebied, zegt de bond. The Travel Club en TUI zeggen dat reizigers hun geld terugkrijgen bij een negatief reisadvies, maar zeggen niet dat dit alleen geldt als het gebied geel of groen was op het moment van boeken.

Ook de aangeboden reisverzekeringen deugen volgens de Consumentenbond niet. Zo adviseren de ANWB, Corendon, Expedia en Sunweb verzekeringen die reizen naar oranje gebieden niet dekken. Ook is onduidelijk hoe actueel de voorwaarden van de verzekeringen nog zijn. Veel verzekeraars dekken reizen naar oranje gebieden inmiddels wel, aldus de bond.

De Consumentenbond wil dat de reisaanbieders hun verzekeringsinformatie op orde brengen en roept reizigers op verzekeringen goed te vergelijken. De bond heeft de uitkomsten van de steekproef met toezichthouder Autoriteit Consument & Markt gedeeld. Ook is reiskoepelorganisatie ANVR verzocht de leden te wijzen op hun verplichtingen.