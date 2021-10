Eigenaar fietsenmerk Gazelle neemt bedrijf achter Cannondale over

Het Nederlandse Pon.Bike, eigenaar van fietsenmerk Gazelle, neemt het Amerikaanse Dorel Sports over, de maker van onder meer de Cannondale-fietsen en de iconische Schwinn-bikes. Met de overname wordt de fietsendivisie van mobiliteitsconcern Pon de grootste fietsenfabrikant ter wereld. Met de transactie is omgerekend iets meer dan 700 miljoen euro gemoeid.

Het gezamenlijke fietsenbedrijf is goed voor een jaarlijkse omzet van 2,5 miljard euro. Met dat bedrag stoten ze het van huis uit Taiwanese Giant van de troon. Dat bedrijf verkoopt jaarlijks voor 2,1 miljard euro aan fietsen.

Pon werkt al tien jaar aan zijn fietsenimperium. In 2012 nam het familiebedrijf het Nederlandse Gazelle over. Later volgde de aanschaf van Kalkhoff en Focus in Duitsland, Cervélo en Santa Cruz in de VS, en het Nederlandse Urban Arrow en BBB Cycling. Pon.Bike was zelf goed voor 1,5 miljard euro omzet per jaar. Daar komt nu dus circa 1 miljard euro bij van Dorel.

Topman Janus Smalbraak van Pon Holdings spreekt in een verklaring van een logische stap voor het bedrijf. Mede door schaalgrootte kan het bedrijf volgens hem beter inspelen op de groeiende vraag naar fietsen, ook elektrische. “Fietsen is niet alleen gezond, maar speelt ook een cruciale rol in het bestrijden van opstoppingen in steden. Ook is het de duurzaamste manier van transport”, aldus Smalbraak.

De transactie is nog wel afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen van toezichthouders. De verwachting is dat die voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond.