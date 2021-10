‘Klimaatbeleggers’ niet onder de indruk van CO2-doelen Chevron

Chevron heeft nieuwe beloftes gedaan over het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar kritische aandeelhouders zijn niet onder de indruk. Het collectief van ‘klimaatbeleggers’ Follow This stelt dat het Amerikaanse concern tot 2030 de productie van olie en gas blijft verhogen. Daarmee neemt ook de absolute hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen toe, terwijl het onlangs gepubliceerde klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC oproept tot snelle actie om de uitstoot te verminderen, redeneert de organisatie.

Chevron deed na aandringen van aandeelhouders nieuwe klimaatplannen uit de doeken. Zo wil het bedrijf tot 2028 de zogeheten “koolstofintensiteit” met 5 procent verminderen ten opzichte van 2016. Bij koolstofintensiteit gaat het om de hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomt per geproduceerde eenheid, zoals een vat aardolie. Maar ook als de CO2-uitstoot per opgepompt vat daalt, kan de totale hoeveelheid nog altijd stijgen als Chevron de productie opvoert, luidt de kritiek.

“Chevron is vooral bezig aandeelhouders tevreden te stellen, maar 5 procent minder koolstofintensiteit is een klap in het gezicht van beleggers die zich echt inzetten om de klimaatdoelen van Parijs te halen”, laat Mark van Baal, oprichter van Follow This, weten in een reactie op de plannen van Chevron.

Follow This diende op de aandeelhoudersvergadering van Chevron in mei een klimaatresolutie in. Daarin riep het collectief het concern op harde doelen te stellen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, in lijn met de Parijse klimaatafspraken.

De activistische aandeelhouders eisten onder meer dat Chevron doelen zou stellen om de uitstoot door het gebruik van zijn producten door klanten te verminderen. Deze zogeheten Scope 3-uitstoot heeft het concern meegenomen in zijn klimaatdoelen tot 2028. Maar dat is niet het geval bij zijn langetermijnbeleid. Chevron wil in 2050 netto nul CO2 uitstoten, maar gaat daarbij alleen uit van de vervuiling die afkomstig is van de eigen werkzaamheden of de energie die het zelf verbruikt. Daarnaast gaat het alleen om de uitstoot van de divisie Upstream, die olie en gas zoekt en oppompt.