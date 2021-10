Wall Street begint lager aan nieuwe handelsweek

De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe handelsweek met verliezen begonnen, te midden van oplopende olieprijzen. De zorgen over stijgende grondstoffenprijzen nemen onder beleggers toe. Die kunnen, samen met personeelstekorten en knelpunten in bedrijfsleveringen, bijdragen aan een sterkere inflatie en daarmee bedrijfswinsten aantasten. Als de prijzen langer hard blijven stijgen kan dat centrale banken er bovendien toe aanzetten eerder de rente te verhogen.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 34.496,06 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,7 procent tot 4361,19 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 14.486,20 punten.

Olie blijft almaar duurder worden. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 80,45 dollar. Eerder deze maand kwam de prijs voor het eerst sinds 2014 boven de 80 dollar uit. Brentolie steeg ook 1,4 procent tot 83,57 dollar. Grote olieconcerns zagen eerdere winsten verdampen en sloten licht lager.

Beleggers verwerkten ook nieuws uit China. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal verscherpt Beijing de controle op 25 banken en kredietverstrekkers in staatshanden. Daarbij wordt vooral gekeken naar de banden die deze instellingen hebben met grote private bedrijven. Ook heeft het wankelende vastgoedconcern China Evergrande Group opnieuw de termijn voor een rentebetaling laten verstrijken.

Facebook stond opnieuw in de belangstelling vanwege klokkenluider Frances Haugen. De oud-medewerkster praat binnenkort met de toezichtsraad van Facebook over haar onthullingen rond vermeend onethisch beleid van het socialmediabedrijf. Facebook zakte bijna 1,4 procent.

Southwest Airlines verloor ruim 4 procent. De luchtvaartmaatschappij annuleerde vanwege slecht weer dit weekend meer dan 1800 vluchten. Ook personeelstekorten bij de luchtverkeersleiding zadelde de maatschappij op met problemen. Delta Air Lines, dat later deze week de boeken opent, eindigde 0,4 procent lager.

Handelsplatform Robinhood boog een eerder verlies om in een winst van 0,7 procent. Het bedrijf achter de populaire beleggingsapp ging onderuit nadat beurswaakhond SEC de risico’s beschreef van toegenomen regulering van de handel in crypto’s.

De euro was 1,1551 dollar waard, tegen 1,1573 dollar bij het slot van de Europese beurzen.