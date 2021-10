TenneT: hoogspanningsnet Utrecht zit aan grens capaciteit

Het hoogspanningsnet in de provincie Utrecht zit tegen de grens aan wat betreft teruglevering van elektriciteit. Daardoor is er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken, meldt netbeheerder TenneT. Het bedrijf werkt aan een oplossing, maar dit kan enkele jaren duren.

Volgens TenneT vraagt de snelle opkomst van wind- en zonneparken stevige aanpassingen aan het bestaande net. Dat was oorspronkelijk ontworpen voor het leveren van stroom, niet voor het terugleveren aan het net. Wat ook meespeelt is dat wind- en zonneparken gerealiseerd worden in gebieden waar veel ruimte is. De elektriciteitskabels in deze regio’s zijn van oudsher het dunst.

In de provincie Utrecht wordt tot 2030 circa 180 miljoen euro geïnvesteerd in het verzwaren van de netten. Ook worden slimme transformatoren geplaatst. Deze installaties kunnen duurzame elektriciteit sturen en verdelen, zodat het netwerk uiteindelijk beter kan worden benut.