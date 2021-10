Aandacht voor moederbedrijf Thuisbezorgd.nl op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat woensdag de aandacht onder meer uit naar de resultaten van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. De eigenaar van de Thuisbezorgd.nl zag de ordergroei in het afgelopen kwartaal flink vertragen ten opzichte van het tweede kwartaal. Het bedrijf is sinds de uitbraak van het coronavirus hard gegroeid. Volgens topman Jitse Groen is de groei in het derde kwartaal sterk gebleven, ondanks dat het grootste deel van de wereld terugkeert naar het leven van voor de coronapandemie.

Ook wordt uitgekeken naar de Amerikaanse inflatiecijfers. De laatste tijd loopt de inflatie hard op, vooral vanwege de sterk stijgende energieprijzen. De Federal Reserve kan daardoor mogelijk sneller de coronasteun gaan afbouwen om de hoge inflatie te beteugelen. Beleggers zullen dan ook scherp letten op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, die later op de dag verschijnen. Ook komt de Amerikaanse bank JPMorgan met kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 stevent op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten woensdag een gemengd beeld zien. In Hongkong bleef de beurs gesloten vanwege de zware weersomstandigheden in de stad door tyfoon Kompasu. De beurs in Shanghai won 0,4 procent na een sterker dan verwachte Chinese exportgroei. De invoer van de grootste economie ter wereld viel daarentegen lager uit dan verwacht.

Fagron kwam eveneens met cijfers. De toeleverancier van apotheken en ziekenhuizen zag de omzet in het derde kwartaal stijgen. Het bedrijf handhaafde zijn omzetverwachting voor het hele jaar, maar werd wel iets voorzichtiger over de winst. De verzekeraars ASR en NN speelden zich ook in de kijker. Financieel directeur Annemiek van Melick van ASR gaat overstappen naar concurrent NN Group, waar zij diezelfde functie zal gaan vervullen.

Coolblue liet weten zijn beursgang tot nader order uit te stellen vanwege de huidige onzekerheid op de financiƫle markten. De situatie zorgt er volgens topman Pieter Zwart voor dat investeerders terughoudend zijn ten aanzien van beursgangen in de webwinkelbranche. Coolblue wilde eigenlijk deze maand naar de beurs in Amsterdam. De beursgenoteerde investeerder HAL, die 49 procent van Coolblue bezit, beweegt mogelijk op het nieuws.

De euro was 1,1550 dollar waard, tegen 1,1533 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef ongewijzigd op 80,64 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 83,45 dollar per vat.