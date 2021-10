Brussel wil einde aan olie- en gaswinning op Noordpool

De Europese Commissie wil een einde aan de winning van fossiele brandstoffen in het Arctische gebied. Ze gaat “politieke druk uitoefenen” voor een verbod op nieuwe boringen op de Noordpool. In de aanloop van de klimaatconferentie in Glasgow volgende maand roept Brussel op om “olie, kolen en gas in de grond te laten”.

Het Noordpoolgebied verandert snel, stelt EU-buitenlandchef Josep Borrell, “door de opwarming van de aarde, een toegenomen concurrentiestrijd om natuurlijke bronnen en geopolitieke rivaliteit”. De regio is daardoor van internationaal strategisch belang, stelt de commissie. De ontwikkelingen tonen aan dat de EU “sterker betrokken” moet zijn bij het Noordpoolgebied en zich moet “inspannen voor stabiliteit, veiligheid en vredige samenwerking”. De commissie opent daarom een vertegenwoordiging op Groenland, dat administratief tot EU-land Denemarken hoort.

Het Noordpoolgebied warmt drie keer zo snel op als de rest van de aarde. Dat heeft ook gevolgen voor de Europese Unie, stelt de commissie.