Twee op de vijf bedrijven ontvingen tot eind juni coronasteun

Bijna twee op de vijf bedrijven in Nederland hebben tot en met eind juni dit jaar minimaal één periode coronasteun gekregen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers over de steunmaatregelen van de overheid. Dit komt neer op in totaal bijna 162.000 bedrijven die loonsteun kregen of steun voor de vaste lasten of allebei. Zelfstandige ondernemers en steun in de vorm van belastinguitstel zijn in deze analyse niet meegenomen.

Door de coronacrisis tuigde de overheid diverse regelingen op om bedrijven niet te laten omvallen als gevolg van de coronabeperkende maatregelen. Met name bioscopen, theaters en schouwburgen hebben doorlopend gebruikgemaakt van steun, becijfert het CBS. Bijvoorbeeld acht op de tien bioscopen hadden van maart 2020 tot en met juni 2021 voortdurend steun nodig, terwijl over de gehele linie slechts 6 procent van de bedrijven in deze tijd continu steun ontving.

In de horeca is eveneens veel gebruikgemaakt van de steunmaatregelen. Iets minder dan de helft van de hotel-restaurants en cafés maakte in alle onderzochte kwartalen aanspraak op steun. Daarnaast maakte nog ruim een kwart van deze bedrijven in bijna alle aanvraagperioden gebruik van de steunpakketten. Veel ondernemingen uit die laatste groep konden het alleen in de zomer van vorig jaar, toen er maatregelen werden versoepeld, zonder steun stellen.

Over de gehele linie maakte in het tweede kwartaal van vorig jaar meer dan een derde van de Nederlandse bedrijven gebruik van steun. Daarna nam het gebruik van de steun snel af. Bijvoorbeeld tandartsen, rijscholen en kappers deden nauwelijks nog beroep op vervolgsteun in de derde periode van 2020.

Het CBS constateert dat het aantal bedrijven dat steun nodig had, na de zomer van vorig jaar weer toenam. Dit speelde zeker toen eind 2020 en begin 2021 het aantal besmettingen fors opliep en er opnieuw een lockdown werd ingesteld.

Tussen maart 2020 tot en met juni 2021 zijn vijf steunpakketten van kracht geweest. Daarna volgde nog een zesde steunpakket, dat eind derde kwartaal dit jaar afliep. Sindsdien zijn er alleen nog enkele gerichte steunmaatregelen, bijvoorbeeld voor nachtclubs die nog altijd last hebben van beperkende maatregelen.