Volkswagen zou overwegen tienduizenden banen te schrappen

Volkswagen overweegt om tot 30.000 banen te schrappen om kosten te besparen en de concurrentiepositie te verbeteren tegenover rivalen als Tesla. Dat meldt het Duitse dagblad Handelsblatt, dat daarbij op basis van bronnen een presentatie aanhaalt van Volkswagen-topman Herbert Diess aan de raad van commissarissen.

Het autoconcern zou meerdere scenario’s hebben geschetst. Een daarvan zou een zeer stevige ingreep behelzen. Een woordvoerder van Volkswagen liet in een reactie weten dat er geen twijfel is dat de autobouwer het concurrentievermogen van zijn grote fabriek in Wolfsburg moet aanpakken. Maar de discussie hierover zou nog aan de gang zijn en er zouden nog geen “concrete scenario’s” zijn.

Een woordvoerder van de ondernemingsraad van Volkswagen heeft alvast laten weten een maatregel waarbij 30.000 banen verloren gaan “absurd en ongegrond” te vinden. De door de zakenkrant geschetste banenreductie zou betekenen dat ongeveer een kwart van het totaal aantal banen bij het hoofdmerk Volkswagen op de tocht staat.

Volkswagen overweegt ook om zijn autolaad- en energieactiviteiten een eigen beursnotering te geven, vergelijkbaar met al bestaande beursplannen voor de accutak. Dit heeft een andere hooggeplaatste bestuurder van Volkswagen gezegd in een interview met Manager Magazin. Hij wees er ook op dat er nog niets is besloten en dat het waarschijnlijk tot een paar jaar zal duren voordat de nieuwe bedrijven kunnen zijn opgezet en daadwerkelijk klaar zouden zijn voor de beurs.