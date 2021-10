Wall Street opent hoger na cijfers JPMorgan en inflatie VS

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met koerswinsten geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten kwartaalresultaten van onder meer de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase. Ook kwamen er cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten die in september verder is opgelopen. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plusje van 0,1 procent op 34.418 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4364 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 14.552 punten.

JPMorgan Chase, de grootste bank van de VS, zag de winst in het afgelopen kwartaal stijgen in vergelijking met een jaar eerder. Er werd vooral meer geld verdiend met het adviseren bij fusies, overnames en beursgangen van bedrijven. Beleggers hadden wellicht op meer gehoopt, want het aandeel daalde 1,4 procent. Later deze week komen ook nog kwartaalpublicaties van grote branchegenoten als Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs en Wells Fargo.

De grootste vermogensbeheerder BlackRock opende eveneens de boeken en werd daarop 3 procent hoger gezet. Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer een kwartaal winstgevend afgesloten, exclusief overheidssteun voor de onderneming. Wel waarschuwde het bedrijf voor de hoge brandstofprijzen waardoor mogelijk in het vierde kwartaal rode cijfers worden geschreven. Delta verloor 3,2 procent.

De inflatie in de VS steeg in september naar 5,4 procent op jaarbasis, van 5,3 procent in augustus. Dat komt onder meer door stijgende prijzen voor brandstof en levensmiddelen. De Fed kan mogelijk sneller geneigd zijn de coronasteunmaatregelen voor de economie af te bouwen om zo de oplopende inflatie te beteugelen. De centrale bank heeft al aangegeven dit jaar te willen beginnen met de afbouw van zijn maandelijkse opkoopprogramma van obligaties.

Apple (min 0,7 procent) kon ook op aandacht rekenen. Het techconcern zou van plan zijn de productie van de nieuwe iPhone 13 te verlagen vanwege de wereldwijde chiptekorten. Apple zou de productie met wel 10 miljoen exemplaren willen verminderen en verwijst daarbij naar de chipbedrijven Broadcom en Texas Instruments die moeite hebben om voldoende componenten te leveren, aldus bronnen tegen persbureau Bloomberg.