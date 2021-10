Amerikanen kopen weer meer spullen door Delta-variant coronavirus

Het bestedingspatroon van Amerikaanse huishoudens is door de rondwarende Delta-variant van het coronavirus weer meer verschoven naar spullen in plaats van diensten. Het aantal besmettingen met het coronavirus nam in augustus en september toe, waardoor de vraag naar diensten zoals reizen, horeca en amusement afnam. In plaats daarvan verlegden Amerikanen hun uitgaven dus naar goederen.

De consumentenbestedingen zijn goed voor circa driekwart van de Amerikaanse economie. Uit de nieuwste cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel kwam naar voren dat de verkopen tegen de verwachting in zijn gestegen. De waarde van de totale winkelverkopen in de Verenigde Staten steeg vorige maand met 0,7 procent na een stijging van 0,9 procent in augustus. Kenners hielden in doorsnee rekening met een daling van de winkelverkopen met 0,2 procent.

De verschuiving zet ook de toch al lastige situatie in de leveringsketens onder druk. Die hebben door het herstel uit de crisis toch al moeite de grote vraag bij te benen.