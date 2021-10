Bitcoin stijgt richting 60.000 dollar

De bitcoin is vrijdag gestegen tot bijna 60.000 dollar, waarmee het hoogste niveau in maanden werd bereikt. De waarde van ’s werelds bekendste digitale munt krijgt steun van de hoop dat de Amerikaanse autoriteiten toestemming zullen geven aan de lancering van een zogeheten exchange-traded fund (ETF) op basis van de bitcoin. Een ETF, ook wel tracker genoemd, volgt de koers van een index, in dit geval de bitcoin. Daardoor zou de cryptomunt voor meer beleggers bereikbaar worden.

De bitcoin steeg volgens CoinMarketCap, dat de koersen van digitale munten bijhoudt, naar meer dan 59.000 dollar. Daarmee komt het recordniveau van bijna 65.000 dollar dat in april werd bereikt weer in zicht. De afgelopen weken is de koers van de bitcoin aan een flinke opmars bezig, nadat die eerder nog onder de 40.000 dollar was gezakt.

De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) zou op het punt staan goedkeuring te geven voor de handel in de bitcoin-ETF begin volgende week. Het zou daarmee de eerste ETF voor crypto’s in de Verenigde Staten worden.