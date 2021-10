Kleine verliezen op Europese beurzen, Philips daalt na cijfers

De Europese beurzen lieten maandag overwegend kleine verliezen zien. Beleggers deden het rustig aan na de recente sterke herstelrally. Een zwakker dan verwachte groei van de Chinese economie zorgde daarbij voor enige koersdruk. Ook bleven de zorgen dat de sterk gestegen energieprijzen de al oplopende inflatie verder zullen aanjagen, boven de markt hangen. Op het Damrak werd Philips lager gezet. Het zorgtechnologiebedrijf zag de kwartaalomzet dalen en verlaagde de verwachtingen voor het hele jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 796,46 punten. De hoofdindex wist vrijdag voor het eerst sinds 23 september weer boven de 800 punten te sluiten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1069,86 punten. Frankfurt en Londen verloren tot 0,5 procent. De beurs in Parijs zakte 0,8 procent.

De Franse luxegoederenconcerns LVMH, Kering en Herm├Ęs, die veel producten verkopen in China, verloren tot 2,7 procent. De koersdalingen volgden op berichten dat Beijing middels hogere belastingen de welvaartsverschillen in het land wil aanpakken en een tegenvallende Chinese groei. De op een na grootste economie ter wereld kampte afgelopen kwartaal met stroomuitvallen door energietekorten, toeleveringsproblemen en lokale uitbraken van het coronavirus en kende de traagste groei in een jaar tijd.

Philips (min 1,1 procent) behoorde tot de grootste dalers in de AEX. Volgens topman Frans van Houten duurt het door de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen langer voordat Philips orders kan vullen. Hij verwacht dat deze tegenwind in het vierde kwartaal zal aanhouden. Ook is Philips in de Verenigde Staten begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu, waarin schuim zit dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.

ING en staalproducent ArcelorMittal voerden de schaarse stijgers aan bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met plussen tot 1,2 procent. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 2,9 procent. Bij de kleinere bedrijven won Vivoryon 0,2 procent. Het biotechbedrijf waarschuwde dat het nog maar tot midden 2022 voldoende geld heeft om de activiteiten voort te kunnen zetten en kondigde aan de eerste documenten te hebben ingediend voor een beursnotering aan de Amerikaanse Nasdaq.

De euro was 1,1580 dollar waard, tegen 1,1599 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 83,21 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 85,46 dollar per vat.